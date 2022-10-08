البرلمان يوجه بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدِّم التقرير إلى مجلس النواب.

وأعلن الحلبوسي في وقت سابق من اليوم، ان المجلس يعتزم تقديم بند طارئ إلى البرلمان الدولي لحفظ سيادة العراق وإيقاف الإعتداءات المستمرة على أراضيه.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال الجلية، إن العراق سيقدم خلال الاجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي ببند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب القصف الإيراني الذي يستهدف إقليم كوردستان العراق.