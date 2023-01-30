البرلمان يواصل اختيار رؤساء لجانه الدائمة ويحسم ثلاث

شفق نيوز/ واصل البرلمان العراقي، يوم الاثنين، انتخاب رؤساء ونائبين لعدد من لجانه، وذلك بعد أن حسم أمس اختيار نحو نصف لجانه البالغة 25 لجنة دائمة في المجلس.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، انتخبت النائب ناهدة الدايني، رئيساً، وحسين عرب نائباً أول، وجاسم الموسوي نائباً ثانياً".

وأضافت الدائرة، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية، انتخبت النائب ماجد شنكالي رئيساً، وسهام الموسوي نائباً أول، ومقدام الجميلي نائباً ثانياً"، لافتة إلى أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية، انتخبت النائب علي الحميداوي رئيساً، ومها الجنابي نائباً أول، وداوود العيدان نائباً ثانياً".

وأنهى مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، انتخاب رؤساء نحو نصف لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، فيما قرر إكمال اختيار بقية رؤساء بقية اللجان اليوم الاثنين.