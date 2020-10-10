البرلمان ينأى بنفسه عن تأخر صرف الرواتب

شفق نيوز/ نأى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، بنفسه عن تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول المنصرم.
وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في جلسة اليوم حول رواتب الموظفين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لم يصل الى مجلس النواب اي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها امام المواطنين".
واكد "لم يرد الى مجلس النواب كتاب تعديل قانون إقتراض"، مشيرا الى "ورور قانون الموازنة الى المجلس ومن ثم سحبه في نفس اليوم لاجراء التعديلات عليه".
وتابع الحلبوسي "ننتظر من الحكومة ان ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها التزاماتها امام المواطنين".
ولفت الى انه "لا يوجد اي تقصير على مجلس النواب بما يتعلق بقضية الرواتب او غيرها من النفقات المسؤول عنها الحكومة بشكل مباشر".