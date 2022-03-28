البرلمان ينهي قراءة ومناقشة قانون "الأمن الغذائي" والمالية النيابية تبدي اعتراضاً على فقراته

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب، يوم الإثنين، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أبدت اللجنة المالية اعتراضاً على فقرات ضمن القانون وتحفظت على صلاحيات وزير المالية فيه.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ورفع جلسته إلى الأربعاء حيث من المقرر انتخاب رئيس الجمهورية فيها".

بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية سيتغير من العنوان وحتى الفقرات"، موضحاً أن "القانون نافذ لغاية تشريع قانون الموازنة لعام 2022".

وتابع، "رفعنا فقرة المصادر الاخرى من القانون وهناك تحفظ على صلاحيات وزير المالية ضمن القانون"، مؤكدا "لن يكون هناك اقتراض داخلي او خارجي".

واشار الجبوري الى أنه "تنازل للنائب حسن الكعبي ليترأس اللجنة المالية مؤقتا".