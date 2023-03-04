بينها قانون الانتخابات المحلية.. البرلمان ينهي تقرير ومناقشة 4 قوانين ويرفع جلسته

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، تقرير ومناقشة 4 قوانين من ابرزها تعديل قانون الانتخابات المحلية، وقرر رفع جلسته الى يوم الإثنين المقبل.

تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

وأخفق مجلس النواب العراقي في 23 شباط 2023، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرر إرجاء عقدها إلى الأسبوع المقبل.

كما أنهى المجلس بحسب البيان، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة ۲۰۱۷، اضافة الى إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة شركة عامة.

وانهى مجلس النواب أيضا تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012.

وبعد ذلك قرر المجلس رفع جلسته الى يوم الإثنين المقبل بحسب البيان.