البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات ويرفع جلسته الاستثنائية (وثيقة)

شفق نيوز/ انهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل الانتخابات، وقرر رفع جلسته الاستثنائية.

وعقد المجلس جلسته الاستثنائية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس. وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

وجاء في النسخة المعدلة للقانون "تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية (54) شهراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو لغاية المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم و انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق للدورة السادسة قابلة للتمديد".