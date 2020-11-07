البرلمان ينهي تقرير ومناقشة قانون الاقتراض

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والذي يمكن الحكومة من توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول في حال التصويت عليه.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء خلال جلسة اليوم التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد.

وأبدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تحفظها بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي، مشيرة إلى وجود "مبالغة" في الأموال المطلوبة من قبل الحكومة.

ولفتت وثائق برلمانية، حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، أن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وجدت مبالغة في تقديرات المبالغ المطلوبة، فيما دعت الى تقليص كافة النفقات والاكتفاء بالضروري منها.