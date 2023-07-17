البرلمان ينهي القراءة الأولى لأربعة قوانين ويرفع جلسته

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، القراءة القراءة الأولى لأربعة قوانين ورفع جلسته.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون كلية طيران الجيش، ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، ومشروع قانون مكافحة الارهاب".

كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وحكومة قبرص.

كما ذكر البيان ان مجلس النواب رفع جلسته، دون الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة.