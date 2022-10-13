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البرلمان ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T15:05:56+0000
البرلمان ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

شفق نيوز/ انتخب مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وذلك بعد مخاض عسير طال أكثر من عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأخفق المجلس في الجولة الأولى من الجلسة من انتخاب أحد المرشحين مع اشتداد التنافس بين مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح، وعبد اللطيف رشيد رغم تفوق الأخير بعدد الأصوات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية 220 صوتاً أي ثلثي الحضور من النواب، وهو ما يتطلبه القانون.

وحصل رشيد على الأغلبية 162 صوتاً، بينما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً، وسجلت 8 اوراق باطلة.

وسيقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف محمد شياع السوداني مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة خلال مدة أقصاها 30 يوما على الترشيح.

وبهذا فقد طوت البلاد صفحة أكبر أزمة سياسية عاشتها منذ تأسيس الدولة الدولة العراقية حيث لم تتمكن القوى والأطراف السياسية المتنافسة من المضي في تشكيل الحكومة رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة.

يذكر أن العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

 

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