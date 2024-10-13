البرلمان العراقي يناقش قانون الموازنة مع وزير المالية ومسؤولي الجمارك والضرائب

شفق نيوز/ استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، كلا من: وزير المالية طيف سامي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، ورئيس الهيئة العامة للضرائب وعد العلاوي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الاستضافة كانت لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتمويل المشاريع في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب.