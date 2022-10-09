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البرلمان يمهل البنك المركزي أسبوعاً للإجابة عن تساؤلات المالية النيابية المتعلقة بنافذة بيع العملة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-09T11:55:52+0000
البرلمان يمهل البنك المركزي أسبوعاً للإجابة عن تساؤلات المالية النيابية المتعلقة بنافذة بيع العملة

شفق نيوز/ أمهل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، يوم الأحد، البنك المركزي العراقي اسبوعاً واحداً للإجابة عن تساؤلات اللجنة المالية المتعلقة بنافذة بيع العملة، مشدداً على ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الناجم عن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وقال المندلاوي، إن "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد, وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية إيداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها , مشدداً على "وجوب اتخاذ البنك إجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار".

وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل السادة أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية و الخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف ، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل".

وأمهل المندلاوي بحسب البيان، البنك المركزي مدة اسبوع واحد للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذة بيع العملة.

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