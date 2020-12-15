البرلمان يمنح الثقة لوزيرة جديدة في حكومة الكاظمي

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، بتصويت مجلس النواب على منح الثقة خلال جلسته يوم الثلاثاء للمرشحة هيام نعمت محمود كوزيرة دولة في الحكومة العراقية التي يقودها مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هيام نعمت محمود أدت اليمين الدستوري تحت قبة مجلس النواب لتباشر مهامها كوزيرة للدولة.

وكانت نعمت تشغل منصب مديرة عامة بوزارة التخطيط بالتقييس والسيطرة النوعية، وهي تركمانية وحصلت على الحقيبة الوزارية التي تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحها للتركمان.

كما أفاد المصدر، بأن ثلاثة نواب جددا أدوا اليمين الدستوري، وهم: ايوب يوسف اسماعيل، بدلاً عن النائب المتوفى حسين ناصر الزهيري، ومحمد حسين شذر، بدلاً عن النائب المتوفى علي العبودي، ونعيم عبد المحسن، بدلاً عن النائب فالح يونس العيساوي، الذي أصبح وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.

وتشكلت حكومة الكاظمي في أيار/مايو الماضي بعد أن أطاحت الاحتجاجات بحكومة سلفه عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.