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البرلمان يمرر فقرة الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين

Category: سیاسة

Date: 2020-10-24T16:24:35+0000
البرلمان يمرر فقرة الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين

شفق نيوز/ أقر أعضاء مجلس النواب، يوم السبت، الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد باستثناء الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك جراء خلافات بشأنهما.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب يصوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، وأجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى يوم الاثنين".

وثم رفع مجلس النواب جلسته إلى يدوم الاثنين المقبل.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن الخلافات لا تزال قائمة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى، لذلك تم إرجاء التصويت لغاية التوصل لتفاهمات. 

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد اجتمع في وقت سابق السبت مع نواب كورد وآخرين عن كركوك ونينوى بهدف احتواء الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية في المحافظتين، إلا أن الاجتماع لم يحسمها.

وبموجب القانون الجديد تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوٍ مع عدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: ١٧ في بغداد، و٨ في نينوى، و٦ في البصرة، و٥ في ذي قار والسليمانية، و٤ في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و٣ في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 


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