البرلمان يمدد عمل مفوضية الانتخابات ويمرر قانون الجوازات ويرجئ المخابرات

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، يوم الاثنين، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب صوت على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين".

وأضاف البيان، أن "مجلس النواب صوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱5، فيما أرجأ التصويت على قانون جهاز المخابرات الوطني".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين.

وبعد مرور يومين على القرار، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات، فيما أشار إلى أن قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية.