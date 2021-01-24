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البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي "فوراً"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-24T17:15:47+0000
البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي "فوراً"

شفق نيوز/ وجّه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، باستضافة "عاجلة" لوزيري الكهرباء والنفط بسبب تردي واقع الكهرباء، ملوحاً بإقالتهما "فورا" في حال عدم معالجة الأزمة في وقت قريب.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وجّه لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتين باستضافة وزيري الكهرباء والنفط للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جدا.

وأشار إلى أن الاستضافة ستتضمن الحديث عن المعالجات والاجراءات العملية لتعويض النقص الحاصل في ضخ الغاز الايراني لمحطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط.

وطالب الكعبي، بحسب البيان، بحضور الوزيرين امام اللجنتين المذكورتين باجتماع عاجل مشترك حتماً، لافتا الى انه في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب "سوف نمضي بالاجراءات الخاصة باستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهم فوراً".

وتشهد المدن العراقية تراجعاً كبيراً في تجهيز الطاقة الكهربائية بسبب تخفيض الجانب الإيراني لكمية الغاز التي كان يضخها في السابق لتشغيل محطات الطاقة، إلى جانب الأعمال التخريبية التي طالت بعض المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة.

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