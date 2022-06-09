البرلمان يلوح بتشريع قانون يُجرِّم التبادل التجاري مع تركيا وإيران بسبب المياه

شفق نيوز/ لوح حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الخميس، باللجوء إلى تشريع قانون يجرم عملية التبادل التجاري مع تركيا وإيران بسبب قطع حصة العراق المائية.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الموارد المائية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "إذا استمرت تركيا وإيران في قطع المياه عن العراق سوف نضطر في مجلس النواب الى اصدار قانون تجريم التبادل التجاري والاقتصادي معهما كرد على تصرفاتهما".

وأكد أن ايران فقد قطعت المياه بشكل كامل عن العراق وأربعة انهر منها تصب في العراق تم تغيير مسارها إلى داخل إيران.

كما أشار إلى أن حجم استيراد العراق من تركيا وصل إلى 20 مليار دولار، ومع إيران فقد بلغ 16 مليار دولار بينما العراق ليست لديه صادرات إلى هذين البلدين.

وذكر الزاملي أنه "لا يوجد ردع ولا يوجد التزام بالاتفاقيات ومن المتوقع أن تقطع الدولتان المياه بشكل كامل عن العراق بسبب قلة الأمطار".

ولفت إلى أنه "قد نضطر الى تشريع قانون تجريم التبادل التجاري مع هذه الدول ومع الشركات الخاصة بهم مثلما قمنا بتشريع قانون تجريم التعامل مع اسرائيل"، مبينا أن "تركيا رفضت التفاوض مع العراق بهذا الملف وإيران لم تتفاوض وتتجاهل العراق".

وتابع بالقول إن وزارة الخارجية العراقية لديها قصور في هذا الملف حيث لم ترفع اي مذكرة احتجاج الى تركيا او المنظمات الدولية، واحتجاجها في بعض الأحيان خجول وليست لديها لغاية الان سفير في تركيا بشكل رسمي و لديها قصور"، لافتا إلى أنه "سيكون لدينا موقف من وزارة الخارجية تحت قبة البرلمان".