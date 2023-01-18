البرلمان يلغي قرارات توزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة ويصوّت عليها من جديد

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب، يوم الأربعاء، على إلغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاص بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة.

هذا وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد افتتح أعمال الجلسة رقم 2 للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول.

وصوّت المجلس على اعضاء لجان المالية، والأمن والدفاع، والقانونية النيابية، ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ولجنة الخدمات والاعمار النيابية، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس.

قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النائب احمد اسماعيل ابراهيم عبدالله المشهداني أدى اليمين الدستورية بدلا عن النائب المستقيل ليث الدليمي.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اصدر قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناء على استقالته".

ورفض الدليمي قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بأنه "غير قانوني وتعسفي"، فيما دعا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية".

يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.

وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.