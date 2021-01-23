البرلمان يلاحق "الخويلدي" ويرسل إليه مفرزة طبية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، توجيه وزارة الصحة لإرسال مفرزة طبية للتحقق من إصابة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي بفيروس كورونا.

وقال الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان، "ستقوم رئاسة المجلس بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، وستتم مخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، وتتحمل مؤسساتها أي وثيقة تصدر بحق شخص مساءَل أمام مجلس النواب".

وأشار إلى "توجيه وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للسيد الخويلدي بفايروس كورونا من عدمه، وسيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضوره أو غيابيا، وسيتم إبلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحص الخويلدي خلال هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النائب علاء صباح هاشم الربيعي باشر باستجواب علي الخويلدي الرئيس التنفيذي للإعلام والاتصالات بعد تغيبه عن موعد الاستجواب بذريعة الاصابة بفيروس كورونا.

وأشار مراسلنا إلى ورود كتاب الى رئاسة مجلس النواب موقع من المعاون الفني لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، يبين أن الوضع الصحي لرئيس الجهاز التنفيذي متدهورة حاليا لإصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجز المنزلي الإجباري لحين التماثل بالشفاء بحسب التقارير الطبية.

وطالب المعاون الفني تأجيل الموعد بتاريخ لاحق وحضوره بعد تحسن حالته الصحية.

ولفت مراسلنا إلى أن التقرير الطبي المرفق صادر من وزارة الصحة دائرة مدينة الطب / مستشفى دار التمريض الخاص ويشير الى اصابة الخويلدي بفيروس كورونا المستجد وتاريخ الفحص يوم 19 كانون الثاني.