البرلمان يكشف "أخطاء" في قرعة الحج: فائزون مهددون وفرص جديدة لكبار السن

شفق نيوز/ رصدت اللجنة النيابية للأوقاف، أخطاء "فنية" في قرعة الحج وذلك أثناء استضافتها هيئة الحج والعمرة وتدقيق معلومات الفائزين.

وقال رئيس لجنة الأوقاف النيابية حسين اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة استضافت المديرين العامين والمشرفين على برنامج قرعة الحج في هيئة الحج والعمرة، وذلك بهدف مناقشة الأخطاء الفنية التي شابت عملية القرعة.

وأوضح اليساري، أن "الاستضافة تضمنت شرحاً مفصلاً حول قرعة الحج، حيث تبين وجود أخطاء فنية واضحة في البرنامج الذي أُعد من قبل الجامعة التكنولوجية".

وأشار اليساري إلى أن اللجنة قررت دعوة الفائزين بقرعة الحج لإجراء عملية تدقيق يدوي للمعلومات التي قدموها من خلال مكاتب الحج في بغداد والمحافظات".

وأكد أنه "سيتم استبعاد الفائزين الذين قدموا معلومات غير صحيحة أو الذين سبق لهم أداء فريضة الحج".

وبين اليساري أن "إعادة قرعة الحج غير ممكنة بعد إعلان أسماء الفائزين"، موضحاً أن "المقاعد التي ستُصبح شاغرة بعد استبعاد الأسماء غير المؤهلة سيتم تخصيصها لكبار السن الذين سيختارون بدلاً منهم".

وفي التاسع من أيلول الجاري، قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة نيسان الزاير، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي باستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، وذلك على خلفية نتائج قرعة الحج التي أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول نزاهتها.

وأثار إعلان نتائج قرعة الحج في بغداد موجة جدل واسعة بين اوساط كبار العمر من المواطنين العراقيين الذين رفضت طلباتهم.

وأعلنت هيئة الحج والعمرة أن القرعة شملت 3216 مقعداً للموسم 2025.