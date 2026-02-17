البرلمان يقر نظام اللجان ويصوت على أمين بغداد ورئيس الأركان

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على النظام الداخلي المعدل الخاص باللجان النيابية، كما أقرّ التصويت على أمين العاصمة بغداد ورئيس أركان الجيش العراقي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب صوّت على النظام الداخلي المعدل المتعلق باللجان.

وأضافت أن المجلس صوّت أيضاً على بقاء أمين عاصمة بغداد عمار موسى كاظم، وعلى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله بمنصبيهما.

وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة "بدر" همام التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد التصويت ورفع الجلسة في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن كتلته جمعت تواقيع لتثبيت رئيس أركان الجيش ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان، مؤكداً أنه نال ثقة المجلس.

وأوضح التميمي أن "كتلة بدر النيابية أخذت على عاتقها جمع تواقيع لتثبيت رئيس أركان الجيش ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، وتم التصويت ونال ثقة البرلمان".

وأضاف أن الكتلة "تأخذ على عاتقها تصحيح مسارات القادة الأمنية"، مبيناً أن هذه الخطوة "تُعد الأولى لمجلس النواب لتثبيت قائد من قادة الجيش العراقي، وتكون إدارة هذه المؤسسة بالأصالة وليس بالوكالة".

هذا وصوت مجلس النواب أيضاً، وقبل أن يرفع جلسته، على توقيت جلساته خلال شهر رمضان على ان تكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان مجلس النواب قد أصدر أمراً نيابياً بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم 19 نائباً لتولي تعديل النظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2022، بما يتعلق باللجان النيابية الدائمة.

ونصّ الأمر النيابي على أن تتشكل اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية عدد من النائبات والنواب، على أن تتولى لاحقاً تعديل النظام الداخلي ضمن ما يتعلق باللجان النيابية الدائمة.