البرلمان يفشل مجدداً في تمرير قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ اخفق مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، مجددا في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية جراء الخلافات الدائرة حول ثلاثة بنود.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية فشل بالتوصل إلى اتفاق بشأن حسم المواد المختلف عليها بقانون المحكمة الاتحادية"،

وأشار إلى أن "رئاسة البرلمان اتفقت مع القوى السياسية على تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا ليوم الخميس لإعطاء فرصة للتوصل لاتفاق نهائي حول تمرير القانون وحل الخلافات على فقراته".

وأضاف أن "الجلسة شهدت مقاطعة من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة وكتل برلمانية".

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتدور الخلافات بشأن ثلاثة مواد عالقة.

وتتركز الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني مقاعد في المحكمة الاتحادية وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما تدور الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.