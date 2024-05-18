البرلمان يفشل بانتخاب رئيسه وينتقل لجولة حسم بين المشهداني والعيساوي

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب العراقي، يوم السبت، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، والانتقال إلى جولة ثالثة حاسمة.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل النائب سالم العيساوي على 158 صوتاً، والنائب محمود المشهداني 137، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

إلى ذلك، أذن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أعضاء المجلس بـ"أخذ استراحة"، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر".

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، بحذر شديد بانتظار ما ستؤول إليه جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تنافس محتدم بين محمود المشهداني، وسالم العيساوي.