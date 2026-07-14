البرلمان يفتح ملف مقتل الصياد "أحمد نجم" ويستدعي مسؤولين أمنيين

شفق نيوز– بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، عن استضافة عدد من المسؤولين الأمنيين وممثلي الصيادين لبحث ملابسات حادثة مقتل الصياد العراقي أحمد نجم.

وقال عضو اللجنة، النائب أحمد داغر الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد، يوم الخميس الموافق 16 تموز/يوليو 2026، جلسة استضافة لكل من قائد القوة البحرية العراقية، وآمر خفر السواحل العراقي، ومسؤول جمعية الصيادين في الفاو، للوقوف على تفاصيل الحادثة".

وأضاف الموسوي، أن "اللجنة تسعى إلى الاطلاع على جميع ملابسات مقتل الصياد العراقي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بهذا الشأن، فضلًا عن مناقشة السبل الكفيلة بحماية الصيادين العراقيين أثناء عملهم في المياه الإقليمية".

وأشار الموسوي، إلى أن "اللجنة ستتابع القضية بدقة متناهية، وستعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً"، مشدداً على أن "سلامة الصيادين العراقيين وحماية حقوقهم تمثلان أولوية لدى اللجنة".

وختم النائب العراقي حديثه قائلاً إن "جلسة الاستضافة ستشهد مناقشة آليات التنسيق بين الجهات البحرية والأمنية المختصة، بهدف تعزيز إجراءات الحماية وتفادي وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وشهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأحد الماضي، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

وجاءت هذه التظاهرة استجابة لدعوات عديدة في البصرة بالتظاهر احتجاجاً على مقتل الصياد البصري نجم عبد الله خالد، والمطالبة بحماية الصيادين العراقيين.

والخميس الماضي، وصل الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت إلى منفذ سفوان الحدودي، وهم كل من حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد، بالإضافة إلى جثة الصياد نجم عبد الله خالد، والصياد المصاب بمنطقة الرأس ثائر محمد سلمان، في حادثة أثارت غضباً شعبياً في البصرة وعموم العراق.

من جهتها، كشفت وزارة الخارجية العراقية، السبت الماضي، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار على زورق لصيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، مشيرة إلى أنها ناقشت القضية في اجتماع مع القيادة الكويتية التي عرضت تسجيلاً مرئياً لملابسات الحادثة، مؤكدة أن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر البشرية.

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه السبت الماضي، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله، مشدداً على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح مواطنينا وممتلكاتهم.

وتشهد علاقة العراق مع الكويت توترات بين الحين والآخر تصاعدت بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، حيث جرى استهداف مواقع داخل الكويت بهجمات انطلقت من الأراضي العراقية بحسب وزارة الدفاع الكويتية.