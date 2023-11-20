البرلمان يقرر تخصيص جلسة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب (تحديث)

شفق نيوز/ اعلن مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، عن تخصيص جلسته المقبلة لانتخاب رئيس للبرلمان بعد خلو المنصب.

وبحسب جدول أعمال البرلمان الذي يصدره مجلس النواب واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن جلسة يوم الأربعاء المقبل ستكون لانتخاب رئيس مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد قررت في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي.