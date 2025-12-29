البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح لاختيار رئيسه

شفق نيوز - بغداد

باشر رئيس السن النائب عامر الفايز، بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وبعد أداء اليمين الدستورية مباشرة شرع الفايز بالإجراءات لانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان حيث يتنافس كل من: هيبت الحلبوسي، ومثنى السامرائي على هذا المنصب.

وأكد الفايز في كلمته، أن المادة الـ 55 من الدستور تنص على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالجلسة الأولى ولا توجد جلسة مفتوحة.

وباشر مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، في وقت سابق من اليوم الأثنين، بافتتاح جلسته البرلمانية الأولى برئاسة رئيس السن عامر الفايز.

ودعا الفايز في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة النواب الجدد الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واختيار رئيس المجلس ونائبيه.

وانطلقت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 292 عضوا من أعضاء المجلس، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، في البرلمان.

وقال المراسل، إن النواب الحاضرين أدوا اليمين الدستورية باللغتين العربية والكوردية وهي اللغتين الرسميتين في البلاد.

وتتكون رئاسة مجلس النواب من رئيس ونائبين أول وثانٍ، حيث يتولون إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس، وبحسب التقاليد السياسية المتبعة بعد عام 2003، يُخصص منصب رئيس البرلمان للمكون السني، والنائب الأول للمكون الشيعي، والنائب الثاني للمكون الكوردي.