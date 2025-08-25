البرلمان يعيد نصاب الجلسة ويصوت على قانون وزارة التربية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، التصويت على تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.

جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة حالياً برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني.

وقبل ذلك، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن المشهداني حذف التصويت على قائمة السفراء من جدول أعمال جلسة اليوم بعدما تم إضافتها وتسببت بكسر النصاب.

وكشف النائبان رائد المالكي وحيدر المطيري في وقت سباق من اليوم، عن كسر نصاب جلسة البرلمان بسبب طرح رئاسة المجلس التصويت على قائمة السفراء، ما كان قد يؤدي لتأجيل التصويت على مشروع قانون وزارة التربية.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت قبل قليل، عن إضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء لجدول أعمال الجلسة.

وقالت في بيان مقضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء)".

وعقد مجلس النواب، قبل قليل، جلسته الاعتيادية، بحضور 170 نائباً، ورئاسة محمود المشهداني.

وتعليقاً على القائمة، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، لوكالة شفق نيوز، أن "الأسماء الموجودة في القائمة والمرشحة المناصب سفراء مجهولة وغير معروفة".

وأضاف أن "السفير يمثل البلد في السياسة الخارجية وليس حزب أو جهة سياسية، وأن قانون الخدمة الخارجية ينص على ضرورة أن يكون 75‎%‎ من السلك الدبلوماسي و25‎%‎ خارج السلك الدبلوماسي، وللأسف هذا غير موجود".