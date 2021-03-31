البرلمان يعيد التصويت على فقرة ويعدل ويستبدل مادتين في موازنة 2021

شفق نيوز / استأنف البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، جلسته المخصصة للتصويت على الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وذلك اجتماع تداولي على هامش الجلسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب أعاد التصويت على (المادة ١ فقرة ب) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".

وأضافت الدائرة في بيانها، أن "المجلس أعاد أيضا التصويت على المادة ٢١ من قانون الموازنة بعد تعديلها"، مشيرة إلى أن "البرلمان صوت على اضافة مادة جديدة بدلا من مادة ٤١ من القانون".

وأوضحت أن "المادة المستبدلة عن المادة ٤١، تلزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الأراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء انشاء المشروع بوجود اقرار المتبرع".

واستكمل البرلمان العراقي، التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة المتعثر، بعد عقد جملة تفاهمات سياسية، وحذف خمس مواد، وأضاف 10 جديدة، فيما لايزال لم يحسم حتى اللحظة التصويت بالمجمل على مشروع القانون.