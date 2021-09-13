البرلمان يعلن موقفه من ترشيح درجال لرئاسة الاتحاد: يتعارض مع مهامه

شفق نيوز/ أبدت الامانة العامة لمجلس النواب، يوم الاثنين، موقفها من ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأرسلت الامانة العامة لمجلس النواب كتابا لمكتب رئيس الوزراء استناداً لرأي مجلس الدولة أكدت فيه أن "ترشيح وزير الشباب والرياضة يتعارض مع مهام وواجبات مركزه القانوني ويؤثر على استقلال الاندية والاتحادات الرياضية".

وامس الاحد، أعلن وزير الرياضة والشباب عدنان درجال الترشح رسميًا لرئاسة اتحاد الكرة قبيل موعد الانتخابات المرتقب في 14 أيلول/سبتمبر.

وكتب درجال عبر حسابه في فيسبوك، "بعد سنوات طوال من العطاء الجاد في الدفاع عن سمعة الكرة العراقية لاعبًا ومدربًا وإداريًا، والمساهمة بفخر واعتزاز في تحقيق الانتصارات الرياضية، أتقدم اليوم للترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لنيل شرف خدمة العراق وأبنائه الأصلاء".