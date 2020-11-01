البرلمان يعلن قرب تشكيل محكمة مختصة بجرائم "داعش" في العراق

شفق نيوز/ أعلن البرلمان العراقي، يوم الاحد، عن قرب تشكيل محكمة مختصة بجرائم "داعش" في العراق، عاداً إياها دليلاً على عدم انتماء التنظيم لأي دين أو عقيدة.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان صدر عقب استقباله، اليوم، "كريم خان" المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، والوفد المرافق له، بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية النيابية، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن واحدة من اهم مهام الفريق الاممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي، وايضا عمل المحكمة التي ستشكل في العراق, هو اثبات عدم انتماء هذا التنظيم الارهابي لاي دين او عقيدة .

وأضاف الكعبي، أن "تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش، هو انتصار اخر يضاف لانتصاراتنا بدحره على الارض وتحرير جميع الاراضي من دنس الارهاب المتطرف".

وتابع الكعبي أن "جرائم داعش اختلفت من حيث النوع والعدد عن تلك الجرائم التي اقترفها تنظيم القاعدة الارهابي، حيث قام بقتل الابرياء من كافة الاديان والمذاهب والقوميات تحت مسميات لا اساس لها من الصحة، ولم تسلم حتى المعالم الاثرية والمساجد والمعابد والكنائس والاضرحة المقدسة من جرائم الحرق والسلب والهدم والتخريب، وصولا الى الاعتداء على كرامة الانسان وحقوقه , حيث اغتصب وباع النساء في سوق النخاسة" .

وبين أن "هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والامم المتحدة حول تجريم جرائم داعش في العراق"، موضحاً أن "هذا الامر سيكون له ابعاد محلية ودولية، فمن جهة ستعمل المحكمة على اعادة حقوق كل من تضرر جراء هذا التنظيم، وانصاف للجميع، والبعد الاخر، هو توحيد الجهود الدولية لمحاربة كافة الافكار المتطرفة تحت اي مسمى كان".