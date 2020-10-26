البرلمان يعلن حسم معضلة الدوائر الإنتخابية لنينوى وكركوك

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد يوم الإثنين، الاتفاق على التصويت خلال جلسة تعقد في وقت لاحق من اليوم على الدوائر الإنتخابية المتبقية لنينوى وكركوك، بعد تأجيلها في الجلسة السابقة لعدم التوافق حولهما.

وقال حداد خلال اجتماع عقد بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب والنواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية، إن تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الإنتخابية لكركوك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الإنتخابية لـ 16 محافظة في جلسة يوم السبت الماضي هو من أجل إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

واضاف "لا يمكن التصويت على الدوائر الإنتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات"، مشيراً إلى أن مجلس النواب يسعى دائماً للقيام بدوره المطلوب وإقرار القوانين والتشريعات اللازمة بما تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير.