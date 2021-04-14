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البرلمان يعلن جاهزية قانوني ايجار الاراضي والمتفرغين الزراعيين للتصويت

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T10:49:10+0000
البرلمان يعلن جاهزية قانوني ايجار الاراضي والمتفرغين الزراعيين للتصويت

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاربعاء، جاهزية مشروعي قانون ايجار الاراضي والمتفرغين الزراعيين للتصويت في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن "قانون ايجار الاراضي الزراعية وقانون المتفرغين الزراعيين من اهم القوانين حاليا وهو جاهز للتصويت بعد قراءته قراءة اولى وثانية في الجلسات السابقة".

واوضح، أن "قانون المتفرغين الزراعيين سيحد بشكل كبير من البطالة بين شريحة المهندسين والبيطريين وخريجي الاعدادية والمعاهد الزراعية وسيتم التصويت على هذا القانون في الفصل التشريعي الجديد".

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