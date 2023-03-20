البرلمان يعلن استكمال التصويت على قانون الانتخابات السبت المُقبل

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب، يوم الاثنين، تحديد يوم السبت المقبل لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات.

شفق نيوز تنشر قانون الانتخابات المجهز للتصويت البرلماني

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن 15 مادة تبقت في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت البرلمان في جلسة السبت.

وعقد البرلمان جلسة بعد منتصف الليل، صوت فيها على 16 مادة في قانون الانتخابات المثير للجدل.

وصوت البرلمان على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، وعلى اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وجاءت في المادة (16) التي صوت عليها:

اولاً: أ- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع محطات في نفس محطة الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل واصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية باعلان النتائج خلال 24 ساعه للتصويت العــام والخاص.

ب- في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.

ج- وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة 5٪ فاكثر من مجموع الاوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة واعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.

د- في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج الى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل الى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.

وصوت البرلمان العراقي، فجر الاثنين، على أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه.

وصوت النواب على أن يتم توزيع المقاعد:

أ- (۳۲۰) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات

ب: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:

1: المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).

2: المكون الايزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى.

3: المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد.

4:المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى.

5: مكون الكورد الفيليين (۱) مقعد واحد في محافظة واسط.

ج: تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها

كما صوت البرلمان أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى، للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (۲۰٪؜) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلها

وصوت أن يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.