البرلمان يعقد جلسته بعد اعتراض "إطاري" على حلبجة المحافظة

شفق نيوز/ أثارت فقرة التصويت على اعتبار حلبجة رابع محافظة لإقليم كوردستان والـ19 لجمهورية العراق، جدلاً بين أعضاء مجلس النواب، مساء الأحد، الأمر الذي تسبب بتأخير انعقاد الجلسة، قبل تسوية أسهمت بعقدها في وقت لاحق.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الاثنين 13 آذار/مارس الماضي، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية في الساعة 8:30 من مساء اليوم، تضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

وأخبر مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، أن "نواب الإطار التنسيقي، رفضوا الدخول إلى قاعة الجلسة، احتجاجاً على اعتبار حلبجة محافظة، دون إضافة سهل نينوى وتلعفر".

وبعد تأخر استمر لنحو ثلا ساعات، افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أعمال الجلسة، بعد اتفاق مع رؤساء الكتل في الإطار التنسيقي على حذف فقرة التصويت على اعتبار حلبجة محافظة عراقية مقابل دخول نوابهم إلى قاعة الجلسة.

وطالب رئيس كتلة "بدر" النيابية النائب مهدي تقي الآمرلي، أمس السبت، مجلس النواب والحكومة المركزية بتضمين مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، أقضية طوزخورماتو في صلاح الدين، وتلعفر في محافظة نينوى، والفاو في محافظة البصرة وغيرهن من الأقضية، ومن ثم إدراجه على جدول أعمال المجلس، لغرض التصويت عليه.

وكذلك حث رئيس كتلة "الآمال" النيابية ياسر هاشم الحسيني، بتحويل كل من سامراء والدجيل وبلد وقضاء الصويرة والوحدة والمدائن وبغداد الجديدة ومدينة الصدر إضافة إلى طوزخورماتو وتلعفر والفاو إلى محافظات.