البرلمان يعقد جلسته بحضور 175 نائبا

شفق نيوز- بغداد

عقد مجلس النواب، يوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة البرلمان من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، بحضور 175 نائبا".

وكان مجلس النواب قد نشر جدول أعمال الجلسة التي تتضمن سبع فقرات، وذلك بعد انتهاء العطلة التشريعية لأعضاء المجلس يوم الأربعاء 9 تموز الجاري.

وفي بيان أصدره الثلاثاء الماضي، دعا المشهداني جميع الكتل السياسية والنواب، بمن فيهم المستقلون، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وحضور الجلسات خلال الفصل التشريعي الأخير، مؤكداً أن المشاركة واجب دستوري يعزز ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية.

وشدد المشهداني على أهمية التعاون لإقرار القوانين المتأخرة التي تمس حياة المواطنين، ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات لضمان استقرار سياسي يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة.