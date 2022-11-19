البرلمان يعقد جلسة مغلقة الثلاثاء لمناقشة "الإعتداءات" التركية والإيرانية على العراق

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، عقد جلسة مغلقة يوم الثلاثاء لمناقشات موضوع "الاعتداءات" التركية والإيرانية على العراق.

جاء ذلك وفقا لما أفاده مصدر برلماني بحديثه لوكالة شفق نيوز، والذي قال إن: الجلسة ستتضمن مناقشة مفصلة لتلك الاعتداءات وإصدار عدة توصيات إلى الحكومة الاتحادية بشأنها.

وتشن كلا من القوات التركية والإيرانية قصفا جويا وأرضيا تستهدف به مناطق في إقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد أحزاب كوردية معارضة للنظاميين في أنقرة وطهران، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط ضحايا وجرحى بين صفوف المدنيين إضافة إلى إخلاء عشرات القرى الحدودية من ساكنيها.

يأتي هذا في وقت هدد فيه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى بغداد، بعملية عسكرية برية في إقليم كوردستان، إن "لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكوردية المعارضة".