البرلمان يعقد جلسة خاصة لمناقشة مطالب التربويين غداً

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب، يوم الأربعاء، عن عقده جلسة خاصة لمناقشة ملف التربويين.

ووفقا لجدول الأعمال، الذي نشرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن جلسة يوم غد الخميس، ستكون مخصصة لمناقشة ملف التربويين.

تشهد عدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجات واسعة، نظّمها معلمون وموظفون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أصدر يوم أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

جاء ذلك خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.