البرلمان يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر نيابي، يوم الخميس، عن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب العراقي، فيما بين أن الموعد جاء بعد لقاءات عدة مع الكتل السياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب أجرت لقاءات مع الكتل السياسية لقعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق المدة الدستورية المحددة".

وأضاف أن "موعد الجلسة، ستكون أما يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، أي قبل انتهاء المدة الدستورية"، مبينا أنه "قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون هناك جلسة للبرلمان تعقد يوم الاحد لمناقشة الأوضاع الامنية وتأمين الحدود العراقية، بحضور وزيري الداخلية والدفاع والقيادات الامنية، وان الجلسة ستكون خاصة ومغلقة".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الحالي، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحا.

ولاحقا، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحا.