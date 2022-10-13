سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و مرشحان ينسحبان من السباق التنافسي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T10:09:53+0000
البرلمان يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و مرشحان ينسحبان من السباق التنافسي

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسين على مرشح واحد لتولي هذا المنصب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أفتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 269 نائباً.

وأضافت أن مجلس النواب شرع بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.

بدوره قال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، ان القوى السياسية منقسمة حاليا وغير متفقة على انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح أن هناك فريقين الأول كل من حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة وجزء من الإطار التنسيقي سيصوتون لصالح لطيف رشيد، مردفا بالقول إن الفريق الثاني كل من الاتحاد الوطني والجزء الآخر من الإطار وعدد من النواب المستقلين سيصوتون لبرهم صالح.

من جهتها أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان عن تقديم طلب لسحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس، وهما كل من: ريير احمد، وعمر البرزنجي.

related

البرلمان يحدد توقيت عقد جلسة السبت ويحصر جدول اعمالها بانتخاب رئيس للعراق

Date: 2022-03-25 12:25:35
البرلمان يحدد توقيت عقد جلسة السبت ويحصر جدول اعمالها بانتخاب رئيس للعراق

البرلمان ينفي "اثرا" قانونيا موجها لصالح .. وكشف 7 مقترحات للنظام الانتخابي

Date: 2019-12-24 12:48:48
البرلمان ينفي "اثرا" قانونيا موجها لصالح .. وكشف 7 مقترحات للنظام الانتخابي

إرجاء التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب

Date: 2020-10-24 12:14:00
إرجاء التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب

وثيقة .. رئيس البرلمان يحيل قانون الانتخابات التشريعية للجنة القانونية لتمريره

Date: 2019-11-16 19:06:22
وثيقة .. رئيس البرلمان يحيل قانون الانتخابات التشريعية للجنة القانونية لتمريره

البرلمان يرد على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي للرواتب

Date: 2021-04-16 12:53:59
البرلمان يرد على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي للرواتب

المالية النيابية تقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بديلا عن المشروع الحكومي

Date: 2022-05-18 12:39:52
المالية النيابية تقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بديلا عن المشروع الحكومي

شجار وتدافع بين نواب خلال جلسة البرلمان

Date: 2021-03-01 15:51:31
شجار وتدافع بين نواب خلال جلسة البرلمان

تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي

Date: 2020-02-26 07:01:03
تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي