البرلمان يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و مرشحان ينسحبان من السباق التنافسي

شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسين على مرشح واحد لتولي هذا المنصب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أفتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 269 نائباً.

وأضافت أن مجلس النواب شرع بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.

بدوره قال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، ان القوى السياسية منقسمة حاليا وغير متفقة على انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح أن هناك فريقين الأول كل من حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة وجزء من الإطار التنسيقي سيصوتون لصالح لطيف رشيد، مردفا بالقول إن الفريق الثاني كل من الاتحاد الوطني والجزء الآخر من الإطار وعدد من النواب المستقلين سيصوتون لبرهم صالح.

من جهتها أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان عن تقديم طلب لسحب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس، وهما كل من: ريير احمد، وعمر البرزنجي.