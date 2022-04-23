البرلمان يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة "الاعتداءات" التركية و الايرانية على الاراضي العراقية

شفق نيوز/ يعقد مجلس النواب غداً الأحد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة "الاعتداءات" التركية و الايرانية على الاراضي العراقية.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير سيترأس اجتماعاً تداولياً موسعاً مع وزير الخارجية فؤاد حسين ونزار الخير الله الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية، وذلك بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية النيابية مشفوعاً بتواقيع اكثر من ( ٥٠ ) نائبا لمناقشة الاعتداءات التركية و الايرانية على الاراضي العراقية في الساعة الحادية عشر صباح يوم غد الاحد".

وكانت تركيا قد اطلقت في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري عملية "المخلب - القفل" ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان.