البرلمان يعقد اجتماعاً "مهماً" لحسم التوافق على جلسة انتخاب رئيس للجمهورية العراقية

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، يوم السبت، أن هيئة رئاسة المجلس تسعى إلى عقد اجتماع "مهم" مع رؤساء الكتل السياسية خلال الأسبوع الجاري للتباحث حول التوصل إلى توافق بشأن تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد الدليمي في بيان، "عزم السلطة التشريعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية، والمضي قدمًا في استكمال ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية".

وأوضح أن "الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة عمومًا، والعراق على وجه الخصوص، تفرض على القوى السياسية التي تمثل مكونات المجتمع العراقي أن تتحمل مسؤولياتها في دعم خطوة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وجعل مصلحة البلد فوق كل اعتبار آخر والإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري".

وشدد الدليمي على أن التحديات الراهنة تقتضي وجود حكومة كاملة الصلاحيات، تكون قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية، فيما شدد على أن أي تأخير في هذا الموضوع من شأنه أن ينعكس سلبًا على أداء مؤسسات الدولة.

يأتي هذا بالتزامن مع تقديم، قدم 220 عضواً في مجلس النواب العراقي، قائمة بأسمائهم وتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، مطالبين بتخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

واتفق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.