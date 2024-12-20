البرلمان يعتزم مفاتحة السوداني.. هل يفتح باب التطوع بصفوف الجيش العراقي؟

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، عن الحاجة إلى فتح باب التطوع على الجيش العراقي لأعداد تصل إلى 30 ألف درجة.

وقال عضو اللجنة، علي نعمة البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الدفاع بحاجة إلى 25 - 30 ألف متطوع في الوقت الحالي، مبيناً أن "لدى لجنة الأمن والدفاع نية لمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة لفتح باب التطوع، لأنه منذ عام 2017 وإلى يومنا هذا لم يكن هناك تطوع، عدا العشرة آلاف درجة بوزارة الدفاع التي كانت لصنف القوات الخاصة".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أوضح أن فتح التطوع في الجيش العراقي مرهون بتوفر التخصيصات المالية في الموازنة.

وقال رسول في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الدفاع بانتظار وصول تعليمات الموازنة وما مُخصّص فيها لفتح باب التطوع، وفي حال توفر التخصيصات المالية سيتم الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية للوزارة".

وأكد "الحاجة إلى دماء شابة جديدة قادرة على تحمل المسؤولية"، مبيناً أن "تحديد الأعمار المطلوبة للتطوع أمر مناط بتقدير القيادة العسكرية ومدى احتياجها للأعمار التي تناسب الخدمة".

وبين فترة وأخرى، تتداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية أنباءً عن فتح الباب أمام الراغبين بالتطوع في صفوف القوات المسلحة، فيما تسارع الجهات المعنية بنفي هذه الأخبار، وتؤكد أن الأخبار الخاصة بها تصدر من مواقعها الرسمية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

جدير بالذكر أن العراق يحتل المرتبة 28 عالمياً، والخامسة عربياً، من إجمالي 142 دولة مدرجة بجدول مجلة "CEOWORLD" الأمريكية، بشأن أكبر عدد للجنود لعام 2024، حيث بلغ عدد أفراد الجيش فيه 193 ألف جندي.

وفي عام 2023، ذكر موقع "غلوبال فاير بَوَر" الأمريكي، أن الجيش العراقي حل في المرتبة الثالثة عربياً والـ23 عالمياً، بعدد قواته "الجاهزة للقتال" والبالغة 200 ألف مقاتل.

وكان الجيش العراقي، قد حل في المرتبة 57 عالمياً عام 2021، وقفز في العام 2022 إلى المرتبة 34، قبل أن يحتل المركز 23 للعام 2023.

ويصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما أشارت إحصاءات موقع "غلوبال فاير بَوَر" الأمريكي لعام 2022.