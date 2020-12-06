البرلمان يعترض على تمويل الانتخابات المقبلة: سيتم تعديله

شفق نيوز/ أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، يوم الأحد، وجود اعتراض على المبلغ المطلوب ضمن قانون تمويل الانتخابات، والبالغ 329 مليار دينار.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اعتراضاً على مبلغ المبلغ المطلوب ضمن قانون تمويل الانتخابات، خصوصاً ان هناك اموال لدى المفوضية منذ العام 2019، لم تصرف منها شيئاً"، مشيرا إلى أن "في إمكان الحكومة استخدام تلك الأموال للعملية الانتخابية المقبلة".

وبين البلداوي؛ ان "الأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات برلمانية – حكومية، بمشاركة مفوضية الانتخابات، لتقديم جداول وقوائم بعملية صرف الأموال للعملية الانتخابية، وسيتم الموافقة فقط على الاموال الضرورية، ولهذا البرلمان سيجري تعديل على قيمة المبلغ المقدم، كما فعل مع قانون الاقتراض السابقة، كما سوف تشكل لجان لمراقبة عملية صرف الأموال من قبل المفوضية".