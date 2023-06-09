البرلمان يعاود عقد جلسته بعد توقف "مؤقت" للتوصل إلى اتفاق

شفق نيوز/ عاود البرلمان العراقي الى عقد الجلسة بعد توقف قصير لاستكمال المناقشات بشأن الخلافات على قانون الموازنة الاتحادية خارج قاعة البرلمان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن كتلة الديمقراطي الكوردستاني قررت الدخول إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة في التصويت على قانون الموازنة.

وتوصلت القوى السياسية في وقت سابق من يوم الجمعة، الى اتفاق سياسي سيتم بموجبه تمرير قانون الموازنة الاتحادية.

وأبلغت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز؛ أن اتفاقات جديدة تم إبرامها بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيتم توقيعها بين الأطراف واعتمادها بتمرير قانون الموازنة.

وحضر اللقاء المفضي الى التفاهم الجديد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطوان.