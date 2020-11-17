البرلمان يطالب ملا طلال بالكشف عن اسمي نائبين "تبادلا الدرجات الوظيفية"

شفق نيوز/ طالب النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، الناطق باسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال بالكشف عن اسمي نائبين منح احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في انتخابات 2014.

وقال حسن كريم الكعبي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه يطالب احمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن اسمي النائبين اللذين ذكرهما في لقاء تلفزيوني يوم امس والذي اكد حسب قوله، بان احدهما منح الاخر ٤ الاف درجة وظيفية ليفوز في انتخابات 2014 .