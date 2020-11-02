البرلمان يطالب بدمج ثلاث وزارات بهيئة اقتصادية واحدة

Category: سیاسة

Date: 2020-11-02T10:51:49+0000

شفق نيوز/ طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، بدمج وزارات التجارة والصناعة والزراعة بهيئة اقتصادية واحدة.

وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت لوكالة شفق نيوز ، إن "وزارات التجارة والصناعة والزراعة هي وزارات معطلة"، مبينة انه" من المفترض ان تقوم هذه الوزارات بتمويل الموزانة العراقية".

وتابعت "اذا لم تكن هذه الوزارات قادرة على تمويل الموازنة فيجب دمجها في هيئة اقتصادية واحدة تضم الصناعة والزراعة والتجارة وتدار من قبل هذه الهيئة بدلا من الاموال الكبيرة التي تصرف على هذه الوزارات وبدون فائدة مع وجود هذه الكوادر الضخمة فيها".

واضافت جودت ان "وزارة التجارة وظيفتها الاساسية هي توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين الا انها لم توزع هذه المفردات لاكثر من خمسة اشهر كما انها خلال السنة الحالية لم توزع سوى مرتين من هذه المفردات التموينية".

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة اكثر من 90 % ، مما وجد نفسه عاجزا على سد حتى رواتب الموظفين في دوائر الدولة.

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