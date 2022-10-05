البرلمان يطالب بتعويض ضحايا البناية المنهارة في بغداد

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الاربعاء، بالإسراع في تعويض ذوي ضحايا حادثة انهيار البناية في بغداد، ومتابعة الوضع الصحي للجرحى، فيما شدد على إحالة المتورطين بالأمر إلى القضاء.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً مشتركاً مع لجان الخدمات والاعمار، والنزاهة، والاستثمار البرلمانية، واستضاف امين بغداد ورئيس هيئة استثمار بغداد وممثلين عن وزارة الصحة وبلدية الكرادة، لبحث تداعيات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة الذي ذهب ضحيته عدداً من المواطنين.

وأثنى المندلاوي على "الجهود الجبّارة" التي بذلها رجال الدفاع المدني والجهات الساندة من الحشد الشعبي والبلدية والجهات الأخرى، مبينا ان الهدف من الاجتماع هو الوقوف على حيثيات الحادث المأساوي وكشف الجهات المقصّرة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل إيجاد آليات تشريعية رقابية مناسبة للتشديد في تفاصيل إجازات البناء الممنوحة ورقابة الأبنية ولجان الكشف الهندسي وغيرها.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى تساؤلات أعضاء اللجان المعنية وإجابات المسؤولين التنفيذيين عنها، وتمخّض عن جملة من التوصيات بينها تشكيل لجنة تحقيقية نيابية مشتركة تضمّ لجان النزاهة، والاستثمار، والصحة، والقانونية، والخدمات، وتقديم نتائج التحقيق خلال جلسة نيابية علنية.

وأكد المجتمعون على الإسراع بإحالة جميع الجهات المقصّرة إلى القضاء وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فضلا عن تعويض المتضررين بأسرع وقت ممكن.

وصباح ويوم السبت الماضي انهارت بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 13 ناجياً، واستمرت جهود رفع الأنقاض لأكثر من 48 ساعة قبل التوصل إلى آخر جثث الضحايا.