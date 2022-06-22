سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان يطالب بالتحقيق في إعدام بولندا للاجئين عراقيين وتدويل القضية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T15:52:41+0000
البرلمان يطالب بالتحقيق في إعدام بولندا للاجئين عراقيين وتدويل القضية

شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة الامن الدفاع النيابية خالد العبيدي، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية باجراء تحقيق عاجل بشأن قيام جيش بولندا باعدامات جماعية للاجئين عراقيين ودفنهم بمقابر سرية داخل الحدود البولندية.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إنه "إذا صحت تلك المعلومات التي كشفت عنها السلطات البيلاروسية بشأن اعدامات العراقيين، فإن ماجرى يعد جرائم ضد الإنسانية وعلى العراق تدويلها وتحديد مستقبل علاقاتها الخارجية بحسب مواقف الدول من هذه القضية الخطيرة".

وتابع ان "الحكومات وجدت لحماية شعبها والدفاع عنهم وانتزاع حقوقهم وفرض احترامهم بين الدول".

واليوم الأربعاء، كشفت لجنة التحقيق البيلاروسية عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، وذلك على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا.

وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية، عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أنه "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروسيا".

وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالاً غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان.

وتمّ التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا لمزيد قاصدين بلدانا أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وحسب التقرير، وثق المحققون البيلاروسيون أعمالاً إجرامية ضد 135 شخصاً من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية.

كما يجري التحقيق في 3 قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، مما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.

related

العراق يعلن تسهيلات لجاليته للخروج من أوكرانيا إلى بولندا

Date: 2022-02-26 13:09:38
العراق يعلن تسهيلات لجاليته للخروج من أوكرانيا إلى بولندا

فرنسا ترد على اتهام العراق بإجراء محاكمات "غير عادلة" لمواطنيها الدواعش

Date: 2019-08-13 21:07:51
فرنسا ترد على اتهام العراق بإجراء محاكمات "غير عادلة" لمواطنيها الدواعش

سفيرها لدى بغداد: أنقرة بصدد توفير فرص عمل للشباب العراقيين

Date: 2022-03-29 12:00:11
سفيرها لدى بغداد: أنقرة بصدد توفير فرص عمل للشباب العراقيين

عبدالمهدي يبدأ مباحثات ثنائية في قطر

Date: 2019-05-29 17:14:46
عبدالمهدي يبدأ مباحثات ثنائية في قطر

بيان للقاء الكاظمي مع أمير الكويت: وجود رغبة لتنمية الشراكة بين البلدين

Date: 2021-08-22 10:45:03
بيان للقاء الكاظمي مع أمير الكويت: وجود رغبة لتنمية الشراكة بين البلدين

فصيل شيعي مسلح يصف احداث العراق بـ"الثورة" ويحدد موقفه منها

Date: 2019-11-16 16:11:41
فصيل شيعي مسلح يصف احداث العراق بـ"الثورة" ويحدد موقفه منها

العراق يجدد مطالبته اوروبا رفع اسمه من قائمة غسيل الأموال

Date: 2020-09-17 06:51:44
العراق يجدد مطالبته اوروبا رفع اسمه من قائمة غسيل الأموال

صالح يبحث مع وفد أمريكي قرارا نيابيا "مثيرا للجدل": لا مصلحة لنا بالانجرار لصراعات جانبية

Date: 2020-02-04 20:49:07
صالح يبحث مع وفد أمريكي قرارا نيابيا "مثيرا للجدل": لا مصلحة لنا بالانجرار لصراعات جانبية