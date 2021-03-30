البرلمان يطالب الكاظمي بإقالة امين بغداد ويتوعد بـ"الحزم"

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة امين بغداد علاء معن وعدد من مدراء الامانة ، لـ"فشلهم" بإنجاز المهام الخدمية المسؤولين عنها لاهالي العاصمة بغداد بشكل عام ، ومنطقة حي المنتظر بمدينة الصدر بشكل خاص.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مفاصل الدولة وبخاصة الخدمية يجب ان تُناط مهام ادارتها لكفاءات نزيهة ، ومهنية متخصصة وقادرة على ترجمة الخطط والرؤى الى واقع عملي يكون الهدف منه تقديم افضل الخدمات للمواطنين ، وهنا يجب ان تكون بعيدة عن المحاصصة المقيتة التي اثبتت التجربة فشلهم في القيام بواجباتهم بل على العكس وجودهم تسبب بضرر بالغ في المفاصل التي أداروها".

واضاف ان "الامين الحالي و بعض مدراء أمانة بغداد يمتنعون عن تقديم بعض الخدمات المكلفون بها ويتذرعون بحجج واهية غير قابلة للتصديق فيما يقدم أقرانهم خدمات عديدة بنفس الإمكانيات التي تتوفر للمدراء الفاسدين وهنا يكون الفرق بين المدير الجيد وغير الجيد هو الكفاءة وحسن الإدارة ، وعليه يجب استبعاد مثل هؤلاء السيئين الذين لا يسيئون الى مناصبهم والجهة التابعين لها فقط بل يكون المواطن هو المتضرر الأول والأخير".

واكد الكعبي ان "مجلس النواب سيكون له موقف رقابي حازم بهذا الصدد من حيث متابعة نوع وحجم الخدمات المقدمة لجميع مناطق بغداد وأيضا حي المنتظر بشكل خاص كونه يعاني أهلها الأمرين من سوء الخدمات ، وستكون هناك محاسبة للجهات المقصرة وتخليص أمانة العاصمة من الفاسدين والسراق وعديمي الخبرة والكفاءة".