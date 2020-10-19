سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البرلمان يطالب الحكومة بالتحقق من ممتلكات ومزارع عراقية بالخارج.. وثيقتان

Category: سیاسة

Date: 2020-10-19T16:00:29+0000
البرلمان يطالب الحكومة بالتحقق من ممتلكات ومزارع عراقية بالخارج.. وثيقتان

شفق نيوز/ طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من عدد الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.

وقال الكعبي في كتابين رسميين موجهين الى وزاراتي الخارجية والمالية واطلعت عليهما وكالة شفق نيوز، إنه "وردتنا معلومات تفيد بإن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم" ، منوهاً انه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".

ودعا الكعبي الوزارات المعنية الى "تزويد مجلس النواب لكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمهــا" .

related

دعوة برلمانية لمحاكمة الحكومة ورئيسها وقادة امنيين وتنفيذ اعدامات بساحات التظاهر

Date: 2019-12-01 15:12:52
دعوة برلمانية لمحاكمة الحكومة ورئيسها وقادة امنيين وتنفيذ اعدامات بساحات التظاهر

محمد علاوي: لقد وصل لمسامعي شيء آمل الا يكون صحيحا

Date: 2020-02-25 07:03:30
محمد علاوي: لقد وصل لمسامعي شيء آمل الا يكون صحيحا

البرلمان يرجئ مجددا تمرير حكومة علاوي لنصف ساعة

Date: 2020-02-27 13:20:05
البرلمان يرجئ مجددا تمرير حكومة علاوي لنصف ساعة

البرلمان يعيد اتفاقية "خرقت" السيادة الوطنية للدولة العراقية

Date: 2019-09-17 15:14:02
البرلمان يعيد اتفاقية "خرقت" السيادة الوطنية للدولة العراقية

البرلمان يخفق بالتصويت على ثلاثة وزراء ويرفع جلسته لبعد الاربعينية

Date: 2019-10-10 17:44:09
البرلمان يخفق بالتصويت على ثلاثة وزراء ويرفع جلسته لبعد الاربعينية

مكتب حداد ينشر توضيحاً بشأن محل إقامته

Date: 2019-10-20 08:11:39
مكتب حداد ينشر توضيحاً بشأن محل إقامته

كتلة نيابية ترفض قانوناً "يعارض الإسلام": تخريب للعائلة العراقية

Date: 2020-08-09 13:57:11
كتلة نيابية ترفض قانوناً "يعارض الإسلام": تخريب للعائلة العراقية

البرلمان العراقي يحسمها: استثناؤنا من استيراد الغاز والكهرباء الايراني "دائمي"

Date: 2019-08-06 13:33:34
البرلمان العراقي يحسمها: استثناؤنا من استيراد الغاز والكهرباء الايراني "دائمي"