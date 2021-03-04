البرلمان يضع شروطا جديدة مقابل إقرار الموازنة

شفق نيوز/ تعهد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، يوم الخميس، بعدم التصويت على موازنة 2021 اذا لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية وكافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا بشأن اوضاع محافظة ذي قار بحضور نواب المحافظة ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والنفط و الزراعة والاعمار والبلديات و العمل والامين العام لمجلس الوزراء.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صندوق اعمار محافظة ذي قار مطلب اساسي مهم لن نتنازل عنه تحت اي ظرف ، وسيعد خطوة اولى لمحافظات اخرى تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية".

واوضح أن "اجتماع اليوم لم يأتي لمطالب او اغراض سياسية كتغيير منصب محافظ او غير ذلك بل لبحث سبل الاسراع بانجاز المشاريع المتأخرة وحل المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار".

وأوعز الكعبي لنواب محافظة ذي قار بـ"التواصل العاجل مع ابناء المحافظة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المطالب".